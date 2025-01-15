Emre Belözoğlu Antalyaspor\'da Hedef 9 Puan

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Emre Belözoğlu: "İlk yarıdaki performansın üzerine en az 7-9 puan koymayı hedefliyoruz"

Belözoğlu, Antalyaspor'a imzayı attı

ANTALYA - Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Belözoğlu, ikinci yarıda takımın minimum 1.7-1.8 puan ortalaması yakalaması gerektiğini söyleyerek, "İlk yarıdaki performansın üzerine en az 7-9 puan koymayı hedefliyoruz" dedi.

Antalyaspor'da Teknik Direktör Alex de Souza'nın ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve yeni teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yeni bir heyecan ve enerjiyle yola çıktık"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir heyecan, enerji ve hedeflerle Emre Belözoğlu ile yola çıktık. Antalyaspor için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Şehrin bu çabaya bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. 15 aydır yoğun bir tempoda çalışıyoruz ve Antalyaspor'un en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Yeni yönetimle birlikte çok daha başarılı bir Antalyaspor için adımlar atıyoruz."

"Çok çalışıp taraftarlarımızı mutlu edeceğiz."

Göreve başlama sürecinin hızlı geliştiğini belirten Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Antalyaspor taraftarına ilk sözüm, elimizden gelenin en iyisini yapıp onları mutlu edecek işler başarmak olacak. Başkanımız ve yönetimimizin samimiyeti beni çok etkiledi. Antalyaspor'un daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğini düşündüğüm için buradayım" ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, takımı yakından takip ettiğini ve mevcut kadronun güçlü olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Takımı detaylı inceledik. Mevcut kadronun çok daha iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum. Transfer ihtiyacı ilerleyen süreçte değerlendirilebilir, ancak şu an elimizdeki oyuncularla en iyisini başarmaya odaklanacağız."

Hedef, ligin ikinci yarısında daha yüksek performans

Ligin ikinci yarısında belirledikleri hedeflere değinen Belözoğlu, "Takımımızın minimum 1.7-1.8 puan ortalaması yakalaması gerekiyor. Elimizdeki güce göre küçük dokunuşlarla ilk yarıda yakalanan puanın minimum 7-8-9 puan üstüne çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Her maça kazanma hedefiyle çıkacağız, ancak stratejik hareket edeceğiz. Ligde güçlü rakipler var, her takıma özel hazırlık yapacağız" şeklinde konuştu.