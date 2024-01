- Emre Belözoğlu: "Bu ligde maç kazanmak kolay değil"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Biz bu yolda devam etmeye gayret edeceğiz. Elimizden geldiğince onları toplayıp hedef olan ön blok takımlardan bir tanesi olmak. Burada bizim için hedef inşallah bunu başarabiliriz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, "En sondan başlarsak kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Geldiğimiz günden bugüne, gösterdiklerimizi uygulama çabaları, özverileri, grup enerjileri hepsi gerçekten beni ve ekibimi çok mutlu ediyor. Bundan dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Tabii ki kazanmak değerli ve önemli. Aslında biz Antalyaspor maçından sonra berabere kaldığımız maçlar, yenildiğimiz Trabzonspor maçı dahil olmak üzere her maçı kazanabilecek oyunlar oynadı. Senaryolarımızı kazanmak üstüne yaptık. Oyuncularım da elinde gelen her şeyi yaptılar. Kendi gücümüze göre bence çok iyi bir ivme yakıldığımızı düşünüyorum. Burada en büyük pay oyuncu kardeşlerimin, arkadaşlarımın. Karagümrük de gerçekten ligin kaliteli oyuncularına sahip bir takımı. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Biz bu yolda devam etmeye gayret edeceğiz. Elimizden geldiğince onları toplayıp hedef olan ön blok takımlardan bir tanesi olmak. Burada bizim için hedef inşallah bunu başarabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Transfer sürecini ince eleyip sık dokuduklarını dile getiren Belözoğlu, "Bu arada, 3-4 tane oyuncu sokabildik takım içine. Ama ben birazcık daha ince eleyip sık dokumak istiyorum. Grup enerjisini korumak, yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek, nokta atışlar yapmak istiyorum. Bir de gerçekçi olmak lazım. Türkiye ligini bazı oyuncular artık tercih etmiyorlar. Bunun içinde bir çabamız oldu. Hani biraz daha net oyuncular getirmek adına çabamız oldu. İsmi bizde saklı. Ne yazık ki baktığınızda FIFA'da en çok dosyası olan ülke Türkiye. Oyuncular buraya gelirken aileleri, çocukları, eşleri, birçoğu ülkemizi tercih etmiyorlar. Çok yüksek bedeller ödemediğiniz sürece bu oyuncuları bu ülkeye getirmek artık kolay değil. Bunu da kabul etmesi gerekiyor Türk futbolunun. Bu şekilde gittiği sürece her sene onlarca dosyası yüzlerce dosyası olursa Türk futbol takımlarının, artık bu ülkeye çok da büyük oyuncuları çok daha iyi oyuncuların çok büyük paralar almadan geleceğini düşünmüyorum. Bizim için birazcık da aslında beklediğimiz 1-2 oyuncudan da bu tarz da yaklaşımlar oldu. İkna edemedik ama biz yine de 'A, B, C hatta D' planları olan bir takımımız. Bu anlamda doğru oyuncuları içeri katacağımızı düşünüyorum. Önümüze zamanımız var" ifadelerini kullandı.

Ligin 23. haftasında ligin lideri Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını aktaran Belözoğlu, "Ligin en iyi kadrosuna sahip 2 takımdan bir tanesi. Galatasaray ile Fenerbahçe bu sene zaten çok farklı kabul etmemiz lazım. Kadıköy'de oynamak zordur. Ne olursa olsun benim için bireysel olarak da zordur ama ben Ankaragücü'nün başarısı için elimden gelen her şeyi oyuncu arkadaşlarımla beraber yapacağız. Oraya yine kendi planlarımız kendi inandığımız doğrular çıkması için gideceğiz. Ne olursa olsun Ankaragücü'nü orada en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.