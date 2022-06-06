Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor

06.06.2022 12:33

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde oyuncusu olan Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek için çalışmalara başladı. Kadro dışı kalan Ozan ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City de ilgileniyor.

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transfer edilmesini istiyor.

HULL CITY DE OZAN TUFAN İLE İLGİLENİYOR

Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana. Başakşehir'in aynı sıra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de Ozan Tufan'a yakın ilgisi bulunuyor.

YORUMLAR
500
Darıca Voleybol Cup Turnuvasında madalyalar takdim edildi Darıca Voleybol Cup Turnuvasında madalyalar takdim edildi Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor

Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:47:28. #1.11#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement