- Emre Belözoğlu: "Galatasaray maçını özel kılmak ve seyircimizde birleştiğimiz ortamı mutlu bir şekilde sonlandırmak istiyoruz"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kolay bir maç değil, zemini, havası, rakiplerin kendi konumu, durumu bakıldığında her maç zor ama Galatasaray maçını özel kılmak ve seyircimizde birleştiğimiz ortamı mutlu bir şekilde sonlandırmak istiyoruz" dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu, bu senenin en iyi 2 takımlarından biri ile mücadelede edeceklerini belirterek, "Ligde her maç zorlu ama tabii büyük maçların kendi içinde farklı zorlukları var. Anlarını çok doğru oynamanız gereken maçlardır büyük maçlar. Bizim de kendimizi en azından ligdeki kimliğimizi belirleyecek konu ve pozisyona getirmek için önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Yapmamız gereken net bir şekilde organizasyonumuza bağlı olmak, karşımıza bireysel yeteneği olan, yüksek becerisi olan, geçen senenin şampiyonu bir takım var ama biz de ona göre planlarımızı, hazırlıklarımızı yaptık. 5 maç cezamızdan sonra cezamızın kalktığı maç olacak" diye konuştu.

"Bunun gündeme gelmesini doğal karşılıyorum"

Bu sene Eryaman Stadyumu'nda 30'a yakın maç oynandığının altını çizen Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün ligdeki bütün takımlar 13-14 tane maç oynadı kendi sahasında Avrupa kupası oynamayan takımlar. Zeminimiz kötü. Ben bunu 4-5 hafta önceden beri dile getiriyorum ama tabii ki Galatasaray bu ülkenin en büyük camialarından bir tanesi. Maç öncesi çok fazla bunun gündeme gelmesini doğal karşılıyorum. Ama benim futbolcularımın sağlığı da her sporcu kadar değerli. Zeminlerin iyi olması, oyunun gelişmesine, oyuncuların gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu zeminlerle oynamak kolay değil. 10 gündür cefakar bir şekilde çalışma var stadımızda. Oradaki görevliler en iyi hale getirmeye çalışacaktır. Kolay bir maç değil, zemini, havası, rakiplerin kendi konumu, durumu bakıldığında her maç zor ama Galatasaray maçını özel kılmak ve seyircimizde birleştiğimiz ortamı mutlu bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek planlarımız var, inşallah uygulamada sıkıntı olmaz ve kazanarak biz oluruz."

"Kulüpler, stat zeminiyle ilgili tedbirleri almalı"

"Ben başkente yakışmadığını söylerken Ankara'yı çok sevdiğim için söylemiştim" diyen Belözoğlu, " Türkiye'deki 2-3 stat dışındaki hepsinin zeminlerinin kötü olduğunu düşünüyorum. Eryaman'ın yanında 12-13 stat benzer durumda ve konumda. Bunun bir an önce tedbirinin alınması, marka değerinin yükselmesi gerekiyor. Futbol ekonomisinin bu kadar daraldığı bir süreçte bir tane oyuncunun sakatlanması bile kulüp güçlerinin yirmide birine, yirmide ikisine tekabül ediyor. O yüzden oyuncuların sağlığı, kulüplerin bu anlamdaki önceliği olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, statta fazla maç oynamasına bağlı olarak zeminle ilgili sıkıntı yaşadıklarını yineledi.

"Kazanmaya odaklı bir Ankaragücü sahada olsun yeter"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe ile eşleşmesi hakkında da konuşan Belözoğlu, "Ligin üstünde 2 tane takım ve kadro var. Keyifli olacak bu maçların kıymetini oyuncular bilir. Camialar bunun bilincinde maçta hazırlanırsa sahada olduğu kadar taraftarımızın da camianın da maçlara böyle hazırlanması gerekiyor. Biz bunu yapmak adına sahada oyuncularımızı hazırlayacağız. Galatasaray maçı da Fenerbahçe maçını motive edecek şekilde biter, kazanarak ayrılırız. Kupada da hedeflerimiz var. Kulübümüzün de bu anlamda mirası olduğunu defalarca kez söylemiştim. Bizim için rakiplerin bağımsız kazanmak için oynayan, kazanmaya odaklı bir Ankaragücü sahada olsun yeter. Ben oyuncularımın isteği, gelişmeye çalışmasını görmekten dolayı mutlu olduğumu her zaman söyledim. Bir kez daha yenileyim burada" dedi.

"Okan Buruk benim için her zaman değerli"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisi için her zaman değerli bir insan olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Ama işimin yerine gelmesi konusunda, gereğini yerine getirmek konusunda o da bilir ki hiçbir zaman rakibim kim olursa olsun bunu düşünmeden yapmaya çalışırım. O da aynı şekilde hırslı ve motivasyonu yüksek bir kişi. Beraber top oynadık. O da kendi kulübünün başarısı için her şeyi yaptı. Ben de kendi kulüplerimin başarısı için her şeyi bugüne kadar yaptım. Bugün de Ankaragücü'nün başarısı her şeyden çok daha önemli ve değerli benim için" diye konuştu.

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.