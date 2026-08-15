Belözoğlu: Türk futboluna genç oyuncular kazandıracağız - Son Dakika
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Belözoğlu: Türk futboluna genç oyuncular kazandıracağız

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor beraberliğinin ardından kulüp vizyonunun genç oyuncuları geliştirip Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi; ayrıca stoper transferinin hafta içinde biteceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, kulüp olarak Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak istediklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından Belözoğlu, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sezon öncesi iyi çalıştıklarını belirten 45 yaşındaki teknik direktör, "Oyunumuzun belli başlı parçalarını bugüne taşırken açıkçası oyuncular çok acı çekti. 40-45 gün çok yoğun tempoda çalıştık. Bugün karşılığını aldığımız anlarımız var. Her şeyden önce bütün oyuncu kardeşlerimi, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu seviyede ilk defa oynayan oyuncular var. Bu seviyeyi ilk defa görmüş oyuncular var ama ne olursa olsun rakiplerine saygı gösterdiler. Yüksek seviyede motive oldular. Gelişeceğiz. Kulübümüzün yeni vizyonuyla Türk futboluna yeni oyuncular kazandıracağız. Bu genç oyuncuların gelişimini sabırla destekleyeceğiz. Sonunda skorların da geldiği süreçleri inşallah hep beraber Kasımpaşa yaşar. Trabzonspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlatarak 10 ayı aşkın süre sonra sahalara dönen kaptan Haris Hajradinovic ile ilgili bir soruya Belözoğlu, "Takım için, bu camia için çok önemli bir değer. Bizim için de öyle. Takımımızın kaptanı bugün oyuna girdi. Soyunma odasında da kendisine teşekkür ettim. Bütün oyunculara ihtiyacımız var. Bu genç takıma sahip çıkacak, bu liderliği yapacak oyunculara ihtiyacımız var. Haris, bu anlamda çok önemli bizim için. Onun varlığı sahada göstermiş olduğu performanstan da öte o karakterin önemi. Takım zaten onun liderliğinde ikinci yarıda bir karakter ortaya koydu." şeklinde yanıt verdi.

Kerem Demirbay'ı ayağındaki ağrıdan dolayı Trabzonspor maçında riske etmediklerini anlatan Emre Belözoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Kulübümüz ligin belki en düşük bütçeli takımlarından biri olacak. Ama en iddialı genç oyuncuları tercih etmek ve onlara süre vermek adına bir vizyon ortaya koyduk. Bunda da dirayetli duracağız. Sabırlı olacağız. Onların gelişimini bekleyeceğiz. Bu oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. İki oyuncu daha almak istiyoruz. Merkeze bir stoper alacağız. Oyuncunun tecrübeli olmasını istiyoruz. Bu transferimiz de hafta içinde bitecek gibi görünüyor."

Kaynak: AA

Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belözoğlu: Türk futboluna genç oyuncular kazandıracağız - Son Dakika

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