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Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak - Son Dakika

Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak

06.10.2021 17:00

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e talip oldu. Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörüyken Sinan'ı takıma kazandıran Belözoğlu, gurbetçi kanat oyuncusunu kadrosuna kazandırmaya çalışıyor. Sinan Gümüş, Vitor Pereira'nın kadro dışı bırakmasına rağmen teklifleri reddetmiş ve takımda kalmıştı. Gümüş, Ali Koç'un da tepkisini çekmişti.

Emre Belözoğlu ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. Akşam'ın haberine göre; Başakşehir, Sinan Gümüş için temasa geçiyor.

Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldıza talip oldu

BEDELSİZ GETİRDİ

Genç teknik adam, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan Gümüş'ü bedelsiz olarak Kanarya'ya kazandırmıştı.

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Sinan Gümüş, sezon başında birçok teklif almasına rağmen hepsini reddetmiş ve Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istemediğini belirtmişti. Bunun üzerine Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmış ve başkan Ali Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"ZORLUK ÇIKARTIRIZ"

"Bir futbolcu var ki bizi çok zorladı. Bonservisi için iyi bir teklif geldi, ocak ayına kadar gitmek istemedi. Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkaracağız."

BONSERVİS VERMEK İSTEMİYOR

Emre Belözoğlu, ilişkilerini kullanarak Sinan Gümüş'ü bonservissiz olarak bitirmenin amacında. Sinan'ın 2 yıl daha Fenerbahçe ile mukavelesi var.

Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak

Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak - Son Dakika Spor


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