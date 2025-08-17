Emre Belözoğlu: Kazanmak Değerliydi

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından, "Hamleler yaptık ve karşılığını aldık. Bugün kazanmak değerli ve önemliydi. Antalyaspor'un iç saha ve deplasman maçları, gece ve gündüz gibi farklıydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim adımıza her şey mükemmel değildi. O kadar pozitif değilim. Rakibin gücünün bizden daha iyi olduğunu düşünmüyorum ama oyun ortadaydı. Hamleler yaptık ve karşılığını aldık. Bugün kazanmak değerli ve önemliydi. Antalyaspor'un iç saha ve deplasman maçları, gece ve gündüz gibi farklıydı. Bunu değiştirme konusunda başarılı olduk. Çok fazla pozisyona girdik, atabilirdik. Gençlerbirliği de pozisyonlara girdi, onlar da atabilirdi. Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil. Bugün biz altı puanla ligin ilk iki maçını kazanmış Antalyaspor olarak evimize dönüyoruz. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Buraya gelen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belözoğlu, Ankaragücü'nün durumunun kendisini üzdüğünü belirterek o dönemde de 1. Lig'den düşerken de mevcut takımın gücünün sanılanın aksine düşük olduğunu kaydetti. - ANKARA