Emre Belözoğlu: "Kazanmak isteyen oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz" - Son Dakika
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Emre Belözoğlu: "Kazanmak isteyen oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz"

10.10.2022 22:55

- Emre Belözoğlu: "Kazanmak isteyen oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz" Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Hantal oynayarak oyunu hızlandıramadık" Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu.

- Emre Belözoğlu: "Kazanmak isteyen oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu:

"Hantal oynayarak oyunu hızlandıramadık"

İSTANBUL - Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu. Takımının hantal oynadığını ve oyunu hızlandıramadığını söyleyen Belözoğlu, "Kazanmak isteyen oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini alan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kazanmak istedikleri bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Kazanmak istediğimiz ve bu yönde planlama yaptığımız bir maçtı. Ama son 2 haftadır oyunun, sezon başının gerisinde kaldığını söylemiştim. Kazansak da bu böyleydi. Bugün bize hem mesafe hem de alan veren bir rakibe karşı pozisyon üretebilirdik. Son 2 haftadaki gibi hantal oynayarak oyunu hızlandıramadık. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Rakip çok gelmeyi tercih etmedi, oyun anlayışı böyleydi. Geldikleri pozisyonları da değerlendirdiler. Sivasspor'u tebrik ediyorum ilk galibiyetlerini aldılar, biz de ilk kez yenildik. Kazanmayı kendilerine alışkanlık haline getiren oyuncularla, bundan keyif alan oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz. Kaybetmeyi doğal gören oyuncularla değil. Burada da bizim tercihlerde hatalarımız oldu. Pozisyonumuzu ligde ve Avrupa'da koruyup çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kazanmayı istemek ve arzu etmek önemlidir"

Kapalı savunmalar konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını ve bu anlamda takıma gösterdikleri opsiyonlar olduğunu da sözlerine ekleyen Emre Belözoğlu, "Bu opsiyonlara sadık kalındığında da pozisyon üretiyoruz. Ama ne yazık ki sahada duygusal oynayan oyuncular oluyor. Futbolcu da bazen kendi ağırlığını ortaya koymak ister. Gösterdiğimiz formasyona sadık kaldıklarında çözemediğimiz anlar da oluyor. Gerek Riga maçında gerekse de bu maçta, pozisyonlarına sadık kalsalar çok rahatlıkla pozisyon üretebilecek ortamları yakalıyoruz. Ama bazen kendi duygularıyla oynamak istiyor oyuncular. Uzun süredir kazanan ve özgüvenle oynayan oyuncu grubu olduğu için, özellikle onları motive etmekte ve oyuna sadık kalma konusunda zorlanıyoruz. Toparlayacağımızı ümit ediyorum. Ama kazanmayı istemek ve arzu etmek de önemlidir. Geride kalsanız da bunu istemek önemlidir. Oyunun belli anlarında bunu istedik ama bütününde istediğimizi düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti Başakşehir-Sivasspor maçının ardından Başakşehir-Sivasspor maçının ardından Sivasspor'dan galibiyet pozu Sivasspor'dan galibiyet pozu
Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 'Kazanmak isteyen oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz' - Son Dakika

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