MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Kümede kalmak için mücadele etmek zorundayız' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Kümede kalmak için mücadele etmek zorundayız'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: \'Kümede kalmak için mücadele etmek zorundayız\'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçının ardından takımının kümede kalmak için mücadele edeceğini söyledi.

02.03.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki 10 haftada net bir şekilde kümede kalmak için mücadele vereceğimizi söyleyebilirim. Bu takım kümede kalmak için mücadele etmek zorunda" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü evinde mücadele ettiği İstanbulspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kazanabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Takımının maçta çok iyi mücadele ettiğini belirten Belözoğlu, "Böylesine iyi başladığımız bir maçın 30 tane farklı senaryosu olsa ve en kötüsü ne olacak deseler bugün başımıza o geldi. Sabretmemiz gereken bir süreçteyiz. Bundan sonraki 10 haftada net bir şekilde kümede kalmak için mücadele vereceğimizi söyleyebilirim. Bu takım kümede kalmak için mücadele etmek zorunda. Başak bir hedefi yok. Bunun dışında bir hedefi olan varsa ben buna katılmıyorum. Net bir şekilde kümede kalmak için mücadele vereceğiz. Ankaragücü kendi gücüyle elinden gelen her şeyi yapsa da çok yalnız, sahanın içerisinde de çok yalnız" ifadelerini kullandı.

"Morutan, 11'de oynarsa, kulüp ödeyemeyeceği bir külfetin altına girecek"

Rumen futbolcu Olimpiu Morutan hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Oyuncuların üzerinde kulüplerin yapmış olduğu bazı anlaşmalar var. Morutan eğer bu kulüpte 11'de maç oynamaya devam ederse, kulüp ödeyemeyeceği bir külfetin altına girecek. Morutan'ın 11 oynaması bu saatten sonra kolay gözükmüyor. Bunu herkes kendince yorumlayabiliyor, çok kolay bir şey değil futbolu konuşmak. 'O oynuyor, bu oynamıyor' diye herkes hiçbir şey bilmeden konuşuyor. Morutan'ın durumunu kendisiyle de konuştum. Oynaması durumunda kulüp ödeyemeyeceği bir bonservisle karşı karıya kalacak. O yüzden Morutan ile ilgili tercihim performansa bağlı değil. Saponara'nın oynamaması ile ilgiliyse, 10 kişi kalmış bir takım için daha dinamik oyuncuları tercih ettim" açıklamasında bulundu.

"Hakemlerden memnun olmak 'polyannacılık' oynamaktan öteye gitmez"

Maç içerisinde hakemin verdiği kararlar hakkında sorulan soruya cevap veren Belözoğlu, "Çok kötü bir hakem performansı vardı. Hakemlerden memnun olmak 'Polyannacılık' oynamaktan öteye gitmez, çok kötü bir performans vardı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Ankaragücü, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Kümede kalmak için mücadele etmek zorundayız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
17:17 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratına tepki gösterdi
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 17:35:54. #1.11#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Kümede kalmak için mücadele etmek zorundayız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement