Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak tarihi itiraf! "G.Saray'ı çalıştırır mısınız?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak tarihi itiraf! "G.Saray'ı çalıştırır mısınız?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı

09.05.2023 00:45

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a tek golle mağlup oldukları mücadelenin ardından "Ben Fenerbahçeli Emre'yim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem" açıklamasında bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray teknik direktörlüğü için sürpriz itirafta bulundu. Belözoğlu, "Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem" sözlerini sarf etti.

"SORUMLULUK BENDE"

1-0 mağlup oldukları maçın sorumluluğunu üstlenen Belözoğlu, "50 bin kişi önünde Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Biz bu kadar bekleyen takım değiliz. Merkez öndeki iki oyuncumuz çok rahat bıraktı. İlk 20 dakika oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Sonra pozisyonlar vermedik, pozisyonlar aradık. Avantajlı skoru bulabilirdik. Hamleler yaptık ama oyun geriye gitti. Her oyuncunun istemesi lazım, biz isteyeceğiz. Rakip Galatasaray bile olsa istediğimiz sonuçla ayrılamıyorsak, hepimizin payı var. Tabii ki sorumluluk bende. Savunma takımı değiliz, çocuklar elinden geleni yaptı. Ofansif olarak daha iyi olabilirdi. Yola devam edeceğiz. İlk 4 için şansımız var. Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. 49. maçımızı oynuyoruz, Avrupa kupası oynayan takımlar zorlanıyor. Avrupa'da oynayıp bizden daha kötü durumda olanlar var" dedi.

"ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAM DEMEM"

Emre Belözoğlu, "Bir gün Galatasaray'ı çalıştırır mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ben Fenerbahçeli Emre'yim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem. Hiçbir takımı çalıştırmam demem. Ama bu Fenerbahçeli Emre olduğum gerçeğini de değiştirmez."

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Emre Belözoğlu, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak tarihi itiraf! 'G.Saray'ı çalıştırır mısınız?' sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak tarihi itiraf! "G.Saray'ı çalıştırır mısınız?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı - Son Dakika
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