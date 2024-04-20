Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere - Son Dakika
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Spor

Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türk futbolunun geleceğinden ümitli olmadığını belirtti. Belözoğlu, "Türk futbolunun selası okunmak üzere" dedi. Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 yıla ihtiyaç olduğunu belirten Belözoğlu, Türk futbolunda idealist kişilerin önünün açılması gerektiğini ve yöneticilerin bu konuda sorumluluk hissetmesi gerektiğini vurguladı.

20.04.2024 16:54  Güncelleme: 16:58
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde katıldığı oturumda öğrencilerin sorularını yanıtlayarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNUN SELASI OKUNMAK ÜZERE"

Türk futbolunun son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Emre Belözoğlu, "Sosyokültürel bir problem var. Bunu gençler düzeltecek. Türk futbolunun şu anki mevcut düzende değişmesi, güneşin buz tutmasıyla bir. Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var. Söylediklerimizin bir karşılığı yok. Türk futbolunun ameliyat masasında olduğunu düşünmüyorum. Selası okunmak üzere. Çok ümitvar değilim" dedi.

Sözlerine devam eden Belözoğlu, "Türk futbolunda idealist tipler var. O insanların önünün açılacağı bir yapının inşa edilmesi lazım. Futbol delisi bir adamım. Daha sistemsel ve felsefi değişimler yapmak lazım. Her sene yeni kural olmaz. 8 milyon nüfusa sahip Hırvatistan, tüm branşlarda şampiyonlar yetiştiriyorsa biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Futbol ikliminin düzelmesi gerekiyor. Bunun için yöneticiler sorumluluk hissetmeli. Şu an bunu becerebilecek bir potansiyel yok. Değişmesi gereken çok şey var. İnşallah bunu yapabilecek yönetici profilleri oluşur" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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