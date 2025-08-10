Emre Belözoğlu'ndan Puan Hedefi: 45-55 - Son Dakika
Emre Belözoğlu'ndan Puan Hedefi: 45-55

10.08.2025 01:39
Antalyaspor Teknik Direktörü Belözoğlu, bu sezon 45-55 puan hedeflediklerini açıkladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, bu sezon hedeflerinin 45-55 puan toplamak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçti. Maçın ardından basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 5 sene sonra sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti..

40 dereceye ulaşan sıcaklık ve nemli havada oynayan iki takım oyuncularını da tebrik ederek sözlerini sürdüren Belözoğlu, maça iyi hazırlandıklarını ve antrenmanda çalıştıkları planlama doğrultusunda golleri bulduklarını ifade etti. Karşı tarafın sert ve agresif oynadığını belirten Belözoğlu, "Çok dinamik ve çok sert oyuncuları var. 1.80'nin altında hiç oyuncusu yok. Direkt oyunları tercih eden, ikinci topları aldıktan sonra ceza sahasına hızlı inen bir takım. Ceza sahasına girmiş olsalar da onlara bu imkanı vermedik. İkinci yarı biraz yaslanmak durumunda da kaldık, çünkü orada rakip çok direkt oyunları tercih etti. Birkaç formasyon değişikliği yaptık ve karşılığını aldık. Çalıştığımız yerlerden gollerin gelmesi, oyuncuların isteği ve arzusu olması, sezon başı itibarıyla da iyi bir süreç yaşamayan Antalyaspor için bence mükemmel bir başlangıç oldu. Saha içerisindeki tüm oyuncuları tebrik ederim" dedi.

"En az 5 oyuncu dahil olacak"

Takımdan 13 oyuncunun ayrıldığına dikkat çeken Belözoğlu, 7 yeni oyuncunun takıma katılmasına karşın eksikliklerinin olduğunu kaydetti. Belözoğlu, "Minimum 5 oyuncu içeriye dahil edilecek. Özellikle merkezde eksiğimiz var. Birkaç bölgeye daha takviye yapacağız. Başkanımızla görüştük. Onların işi de kolay değil. 17-18 tane dosyayı kapatmak için çok çaba sarf ettiler" ifadelerini kullandı..

Güray'ın performansını değerlendirdi

Güray Vural'ın performansını da değerlendiren Belözoğlu, "Güray kariyerine sol bek başlamadı. Sağ ve sol ön oyuncusu olarak başladı. Bunun gibi 4-5 oyuncumuz daha var ve bu anlamda avantajlıyız. Bugün kime ne görev verdiysek elinden geleni yaptı. Hatalar var mı, mutlaka var. Biz bile hata yapıyoruz. O yüzden oyuncularımı tebrik ederim. Eksikliğimizi tamamlayarak daha güçlü oyunlar ve net galibiyetlere ulaşacak performansa inşallah ulaşırız" diye konuştu.

"Hedefimiz 45-55 puan bandı arasında bir puan"

Bu yıl ki puan hedeflerinden bahseden Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimdeki kadronun daha da güçlendiğinde, deplasman fobimizin, ki benim öyle bir korkum ve fobim yok. Geçen sene bunu düzeltmek için de çok çalıştım, oyuncularım da çalıştı ama olmadı. Geçen sene hedeflediğimiz puanları son 4 haftada yakaladık. Son 4 haftada da bizim 6-7 oyuncumuz mukavelelerini feshederek takımdan ayrıldı. Zaten geniş bir kadroya sahip değildik. O yüzden son 4 haftada mevcut oyuncularımız kalsaydı biz minimum 6-7 puan daha toplardık ve bu ligi 50 puanlarda bitirirdik ama ligde kalmanın vermiş olduğu durum ile oyuncuların anlaşılabilir maddi sıkıntıları bizleri 40-45'lerde tuttu. Ne olursa olsun ben bu sene de, elimiz ne kadar güçlenirse güçlensin, gerçekçi, ayağı yere basın, her şeyden daha değerlisi mütevazi olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 45-55 puan bandı arasında ne kadar yakalayabiliriz bunun peşinde olacağız." - ANTALYA

Kaynak: İHA

