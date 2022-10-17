Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor

17.10.2022 15:14
Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor

Başakşehir'in İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maç ile antrenörlük kariyerindeki 30. galibiyete ulaşan Emre Belözoğlu, Mustafa Denizli'den sonra bunu en hızlı başaran isim oldu.

Başakşehir'in konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği zafer, Emre Belözoğlu'nun kariyer başlangıcındaki müthiş performansı için de aynı zamanda yeni bir rekor demekti. Belözoğlu, 49. Süper Lig maçında 30 galibiyete ulaşarak Mustafa Denizli'nin (41) ardından bunu en hızlı başaran 2. isim olarak tarihe geçti.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Emre Belözoğlu, İstanbulspor karşısında ilk yarı oynadıkları oyunu ikinci yarı parça parça sahaya sürdüklerinin altını çizerek, "Bugün kazanmak önemliydi. Geçen hafta Sivasspor maçından ders çıkardığımızı gösterdik. Oyunun ritmi 2 gün önce maç oynamamıza rağmen ilk yarı istediğimiz tempoda gitti. İkinci yarı ufak yorgunluklar oldu. Oyuncu kalitesi bizim altımızda olmasına rağmen organizasyon olarak yüksek bir takıma karşı oynadık. Onlar da bu ligde önemli işler yapacaklar diye düşünüyorum. İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıda parça parça oynasak da onların da biz gibi pas hafızası olduğunu bildiğimizden baskıyı doğru yerde yaptık. İlk yarı net skor elde edebilirdik. Bunu beceremedik. İkinci yarı İstanbulspor'un oyuna ortak olduğu anlar oldu. Çalıştığımız organizasyon ile gol attık. Kazanmak güzel, yolumuza devam ediyoruz. Bu sene 19. maçımızda 13. galibiyeti aldık. Kolay rakamlar değil. Yalnızca tek mağlubiyet aldık. Ligde 3 gol yedik" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor - Son Dakika


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