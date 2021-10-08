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Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak - Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak

08.10.2021 15:30

Başakşehir'de teknik adamlık koltuğuna geçen Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması gündemde ter aldı. TFF'de Çağdaş Atan, Ömer Erdoğan, İlhan Palut gibi lisansı olmayan hocaların göreve geçememesi için çalışma olduğu, Belözoğlu'nun da bundan etkileneceği ileri sürüldü. TFF Pro Lisans kursunda Ömer Erdoğan, İlhan Palut gibi isimler görülürken, Emre Belözoğlu'nun fotoğraflarda yer almaması dikkat çekti.

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı, saha uygulamaları ile devam ederken, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Hatayspor hocası Ömer Erdoğan bu kursa katıldı. Fotoğraflarda Emre Belözoğlu'nun olmaması dikkat çekti.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları büyük sıkıntı yaratacak

NECATİ ATEŞ VE MURAT ŞAHİN DE KURSTA

Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin, Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş de kursta yer aldı. Paylaşılan fotoğraflarda Ali Tandoğan, Orhan Ak, Ömer Erdoğan, Gökhan Zan ve Oktay Derelioğlu gibi isimler de görüldü.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları büyük sıkıntı yaratacak

BAŞKA BİR HOCA ÇALIŞTIRABİLİR

TFF'nin Pro Lisansa sahip olmayan teknik direktörleri çalıştırmamaya yönelik projesi uygulanırsa, kursta görülmeyen Emre Belözoğlu sıkıntı yaşayacak. Belözoğlu lisans sorununu çözemezse yüksek ihtimalle saha kenarında olamayacak. TFF, bu konuya katı şekilde yaklaşırsa Başakşehir'de sıkıntılı bir süreç yaşanacak. Lisans çıkana kadar takımı Belözoğlu'nun ekibinden bir başka ismin çalıştıracağı da iddialar arasında. İmza töreninde Emre Belözoğlu, lisanslı bir hocanın takımda bulunabileceğinin de sinyalini vermişti.

Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak

Futbol Federasyonu, Emre Belözoğlu, Ömer Erdoğan, Lisans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak - Son Dakika
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