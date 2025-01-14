Emre Belözoğlu Süper Lig\'e geri döndü! İşte yeni takımı

Spor

Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinde Brezilyalı teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında RAMS Başakşehir'i çalıştırdı.