Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı - Son Dakika
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Spor

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

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Alex de Souza ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Brezilyalı teknik adamın yerine Emre Belözoğlu'nun geçeceği ve Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

14.01.2025 13:29  Güncelleme: 13:40
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinde Brezilyalı teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında RAMS Başakşehir'i çalıştırdı.

Emre Belözoğlu Süper Lig\'e geri döndü! İşte yeni takımı

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • monşer null:
    Boş Adamlar Burada 44 3 Yanıtla
    Saim Dolanbay:
    Boş Adamlar Diyen. Kendini Tarif Etmektedir. !!!! 0 0
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesi gelse daha mantikliydi en azından rakibi etkilerdi 19 9 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    hıyar gitti salatalık geldi ne fark var 13 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    takım iyi değil hoca ne yapsın Alex iyiydi aslında takım düzgün değil 6 6 Yanıtla
  • Yaw he:
    her ne sebep olursa olsun bir insanın annesini karıştırmak da bilemedim... insanlar seviyesizleşmek için fırsat arıyor gibi... 11 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Antalyaspor düşerse kimse şaşırmasın!!! 1 3 Yanıtla
  • erkan demir:
    Trabzon bunu da 2.lige yollar 0 0 Yanıtla
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