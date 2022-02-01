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Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf - Son Dakika

Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf

01.02.2022 22:46
Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Medipol Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor. Turuncu-lacivertlilerin antrenmanından çekilen bir kare ise büyük ilgi çekti. Başakşehir sosyal medya hesabından "Büyük olmanın yolu da deha gibi çalışma ve alın terinden geçer." ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafta ısınan futbolcuların üzerinden duman çıktığı görülüyor.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir'de çalışmalar sürüyor. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri sıkı antrenmanlarla zorlu mücadeleye hazırlanırken, idmandan çekilen bir fotoğraf sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"BÜYÜK OLMANIN YOLU DA DEHA GİBİ ÇALIŞMA VE ALIN TERİNDEN GEÇER"

Başakşehir sosyal medya hesabından, "Büyük olmanın yolu da deha gibi çalışma ve alın terinden geçer." ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafta ısınan futbolcuların üzerinden duman çıktığı görülüyor. Büyük ilgi gören kare için Başakşehir taraftarları, "Emre Belözoğlu futbolculardan duman çıkarıyor" yorumunda bulundu.

Emre Belözoğlu futbolculardan duman çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o kare
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Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf - Son Dakika
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