Emre Belözoğlu: Teslim olduk

Spor

- Emre Belözoğlu: "Çok kolay teslim olduk"

İSTANBUL - Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçında çok kolay teslim olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla kaybetti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sözlerine Ramazan ayının hayırlar getirmesini dileyerek başladı. Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, "5 maç üst üste yenilmedik. Takım reaksiyon ortaya koydu. Bugün özellikle 25 dakika boyunca çok kolay teslim olduk. Daha sonra oyuna ortak olmaya çalıştık. Çok net pozisyon vermeden maç bir anda 2-0'a geldi. Bugün adına üzgün olduğum adına iki konu var; kolay teslim olmak ve sakatlıklar. Daha iyi güçlü kadrolarla çıkmamız gerektiğini düşüyorum. Yine de oyuncular elinden geleni yapmaya çalıştılar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.