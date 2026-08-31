Emre Belözoğlu Yabancı Kuralını Eleştirdi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yabancı kuralı konusunda alınan kararın çok doğru olmadığını söyleyerek, "Ben Kerem Demirbay'ı yabancı statüsünde oynatıyorum, Galatasaray İlkay'ı Türk statüsünde oynatıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyorum. Vatanımızı bize emanet ettiler, büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Bizim için sezonun kamp süreci sonrasında gelen diri ve özgüvenli oyun bugün de özellikle maçın ikinci yarısında devam etti. Kulübümüz, genç, hedefi olan, bu vizyona sahip oyuncularla beraber yola devam etme kararı almıştı. Benim için de mükemmel bir tecrübe oluyor. Teknik adamlık kariyerimde daha majör, daha yaşları ilerlemiş ve yüksek seviyede oynamış oyuncularla çalışırken; şimdi biraz daha genç, daha temiz ruhlar, daha temiz auralarla çalışma. Keşke daha önce, futbolculuktan sonraki teknik direktörlük kariyerimde daha genç oyuncularla başlayarak kariyerimi inşa edebilseydim diye düşünüyorum. Özellikle böylesine iyi, kaliteli, düzgün bir ekiple çalışmaktan dolayı mutluyum. Onlar da gerçekten gösterdiklerimizi çok iyi uyguluyorlar. Elimden geldiğince antrenmanlarda, maçlarda enerjileri çok iyi. Bugün ilk yarı tamamen istemediğimiz, mecbur kaldığımız bir formasyonla sahaya çıktık. Karşılığını da alamadık. Çok daha iyi oynayan taraf rakipti. Bugün bizim ikinci yarıda gösterdiğimiz enerjik karakter takdire şayandı. Birçok oyuncumuz, oyuna girenler, çıkanlar, herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Onlara teşekkür ediyorum. Bizim için 3 maç, çok zorlu rakiplerle. Bugün baktığınızda hem Çorum hem Trabzon çok iyi oyunculara sahipler" ifadelerini kullandı.

"Ben Kerem Demirbay'ı yabancı statüsünde oynatıyorum, Galatasaray İlkay'ı Türk statüsünde oynatıyor"

Kadroda 16 yabancı oyuncu bulunduğunu, kural gereği 2 oyuncuyla yolları ayırmak zorunda olduklarını ve yabancı kuralında bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirten Belözoğlu, "Bizim kendimize göre oluşturduğumuz kampla beraber bir sürecimiz vardı ama bizim 4 tane oyuncumuz sakat. Bugün baktığınızda çok zor bir karar olsa da mevcut iki tane yabancı oyuncumuzla vedalaşacağız. Ne kulübün ne benim böyle bir isteğimiz var ama bu yabancı kuralı da bizi çok zorluyor. Oyuncu tercih ederken ne yazık ki bu Türk oyuncularımızı destekleyelim, onların yanında olalım ama yani bu kuralı da birazcık bence gevşetmek ve genişletmek lazım. İlkay, o da bizim kardeşimiz, Galatasaray'da oynuyor, Türk statüsünde oynuyor. Kerem Demirbay, onun da annesi babası Türk. Öz Türk hem de. Baktığınızda özü Türk yani. Yabancı statüsünde oynuyor. Mecbur kaldığımız bazı hamleler yapmak durumunda kalıyoruz. İki tane bugün oyuna giren ve takıma çok katkı veren Diabate gibi oyuncularımdan vazgeçmek durumunda kalacağız. 16 tane yabancımız oluyor. Genç oyunculara yatırım yaptı kulüp, onlardan vazgeçemiyoruz. Bugün bir Türk pasaportuna sahip bir oyuncu Makedonya Milli Takımı'nı seçemez mi? Kosova Milli Takımı'nı seçemez mi? Onu seçtiği zaman elinde Türk pasaportu olmasına rağmen nasıl yabancı statüsünde mi oynayacak? Bu kadar basite indirgenmiş bir kural, kulüplere dikte edilmiş bir süreç. Ben anlam veremiyorum. Kulüpleri yönetenler, bu federasyonu yönetenler. Burada nasıl bir birliğe varamıyorlar, nasıl beraber hareket edemiyorlar? Biz neden bugün Shomurodov gibi bir oyuncu. Biz yıllarca bu coğrafyada bu insanlara hamilik etmedik mi? Neden Türk statüsünde oynamıyor? Türk oyuncuları korurken onları bence bu kadar tembelleştiren bir süreci de inşa ettiğinin farkında değil mi yani bu kararı alanlar? Bence çok doğru bir karar değil. Ben Kerem Demirbay'ı yabancı statüsünde oynatıyorum, Galatasaray İlkay'ı Türk statüsünde oynatıyor. Tarih koyulmuş, 2015 öncesi sonrası. Bu ne yani? Ne bu yani? Babası Türk, anası Türk ikisinin de. Biz niye böyle bir süreç yaşıyoruz? Diğer oyuncu kardeşlerimiz, Türk pasaportu olanlar, milli takımı seçemeyen oyuncular. Bugün Makedonya'yı seçemez mi? Onlar da bizim kardeşimiz değil mi? Bosna'yı seçemez mi? Kosova'yı seçemez mi? Bu oyuncular onları seçti mi yabancı statüsünde mi oynayacaklar? Yani çok doğru bulmuyorum. Mecbur kaldığım sistem, düzenle maça çıktım. Bizim aslında kampla beraber oturttuğumuz bir 13-14 oyuncumuz vardı ama 3 tane sakatlığımız ve beklerimizin olamayışı birazcık ilk yarıdaki formasyonu doğurdu" şeklinde konuştu.