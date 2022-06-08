Emre Bilgin: Hem A Milli Takım hem de Ümit Milli Takım'da kalede büyük bir yarış var - Son Dakika
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Emre Bilgin: Hem A Milli Takım hem de Ümit Milli Takım'da kalede büyük bir yarış var

08.06.2022 10:20
Emre Bilgin: Hem A Milli Takım hem de Ümit Milli Takım'da kalede büyük bir yarış var

"Milli takımda olmak, oynamak çok güzel bir duygu""Kafamda hep maç oynuyordum""Gelecek sezon için hedefim daha çok maçta görev yapmak"OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Ümit Milli Takım ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin, "Antrenmanlarda kendimi daha üst noktaya taşımaya gayret ettim.

"Milli takımda olmak, oynamak çok güzel bir duygu"

"Kafamda hep maç oynuyordum"

"Gelecek sezon için hedefim daha çok maçta görev yapmak"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ  / İSTANBUL,- Ümit Milli Takım ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin, "Antrenmanlarda kendimi daha üst noktaya taşımaya gayret ettim. Kendimi hep maçlara sakladım. Kafamda hep maç oynuyordum. Göztepe maçı olsun, Konyaspor ve Hatayspor maçları olsun hep kendimi göstermeye gayret ettim" dedi.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 10 Haziran Cuma günü Kazakistan, 14 Haziran Salı günü ise Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Ay-yıldızlılarda, 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Milli formayı terletmenin büyük bir gurur olduğunu söyleyen Emre Bilgin, "Hazırlıklarımız, tüm gayretiyle sürüyor. Bu kampta kendimi geliştirmek adına büyük bir efor sarf ediyorum. Burada, bu armanın altında olmak bir şans. Milli takımda olmak, oynamak çok güzel bir duygu. Şu anda maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah maçlar bizim için iyi geçer ve galibiyetle sonuçlanır" diye konuştu."KAFAMDA HEP MAÇ OYNUYORDUM"Göztepe karşısında yaptığı 7 kurtarış ile geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın bir maçta en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Emre Bilgin, sürekli maçları kafasında oynadığını söyledi. Tek düşüncesinin kendisini geliştirmek olduğunu belirten genç file bekçisi, "Sergen hoca zamanında olsun, Ismael hoca zamanında olsun tek düşüncem antrenmanlarda kendimi geliştirmek oldu. Üstüne koya koya gittim. Antrenmanlarda kendimi daha üst noktaya taşımaya gayret ettim. Kendimi hep maçlara sakladım. Kafamda hep maç oynuyordum. Kendimi göstermek için. Göztepe maçı olsun, Konyaspor, Hatayspor maçları olsun hep kendimi göstermeye gayret ettim. İnşallah gerisi de gelir. Büyük başarılara imza atarım" ifadelerini kullandı."HEM A MİLLİ TAKIM'DA HEM ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA KALEDE BÜYÜK BİR YARIŞ VAR"Milli takımlarda kalede büyük bir rekabet olduğuna dikkat çeken Emre Bilgin, "Türkiye'de son zamanlarda iyi kaleciler çıkıyor. Uğurcan ağabey olsun, Altay ağabey olsun. Gençler kaleciler adına da güzel şeyler oluyor. Hem A Milli Takım'da hem Ümit Milli Takım'da kalede büyük bir yarış var. Tabii iyi olan oynuyor. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu."GELECEK SEZON İÇİN HEDEFİM DAHA ÇOK MAÇTA GÖREV YAPMAK" Ersin Destanoğlu'nun yolundan gittiğini ifade eden Emre Bilgin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gelecek sezon için hedefim daha çok maçta görev yapmak. Ersin ağabey sağ olsun hem maçlarda hem antrenmanlarda bana hem psikolojik hem de kişisel anlamda çok yardımcı oluyor.  Ersin ağabeyin yolundan gidiyoruz."

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Kaynak: DHA

Milli Takım, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Bilgin: Hem A Milli Takım hem de Ümit Milli Takım'da kalede büyük bir yarış var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Emre Bilgin: Hem A Milli Takım hem de Ümit Milli Takım'da kalede büyük bir yarış var - Son Dakika
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