Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre\'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler

Kariyerine Ankaragücü Teknik Direktörü olarak devam eden Emre Belözoğlu, katıldığı bir programda son günlerde yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamalarına değinen Belözoğlu, "Bireysel olarak sözlerimizin arkasındayım. Giren ve çıkan oyunculara bakarsak böyle. Ligin en iyi kalecisi, stoperi, 6 numarası, 10 ve 9 numarası Galatasaray'da. Bu bir tespit. Galatasaray'a kendimizi tekrar göstermek için yapılmış bir tespit değil. Çok seneler önce tercihimi yaptım. Bir futbol adamı olarak tespit yaptım. Fenerbahçe'nin alınmasını gerektirecek bir şey yok.Fenerbahçe için de 'Son 20 yılın en iyi kadrosunu kurdu' dedim. Bizim söylediğimiz ayet değil. İnsanlar algı oluşturmaya çalışıyor. Bu artık gerçeğin önüne geçti" dedi.
Efsanesi olduğu sarı-lacivertliler hakkında da konuşan genç antrenör, "Fenerbahçe'ye kendimi ait hissettim. Hayatın gerçeklerini, bana küfür eden insanlardan önce gördüm. 16 yaşından beri profesyonel bakış açısını hayatıma getirdim. Bunları söylerken, bir çaba içerisinde değilim. Hayatımda kimseye ihtiyacım yok. Fenerbahçeli olduğumu da samimice söyledim. Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hayalim yok. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok. Zaten Fenerbahçe'de her görevi yaptım. Bunları ben istedim diye değil, beni istediler diye yaptım. Fenerbahçe, beni isterse o gün karar veririz. İstemezse, hayatıma çok güzel bir şekilde devam ederim. Hayatımda hiç plan yapmadım. Çocukken Fenerbahçeliydim, Galatasaray'da oynadım. Kaderin önüne geçemezsin. Kaderci ve teslim olmuş bir hayata sahibim. Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim. Karşıma geldi, Fenerbahçe'yi çok sevdim, ait hissettim. Ben istedim diye olmadı, Fenerbahçe beni istedi diye oldu.
Sarı-lacivertli taraftarların ettiği küfürlerin altını çizen Belözoğlu, "Fenerbahçe tarihinde yer edip etmeyeceğime ben karar veremem, taraftarlar karar verir. 14 yaşından beri bu mesleğe çok emek verdim. Hayatımda ilk defa kendi oynadığım ve futbolu sonlandırdığım takım taraftarlarından anneme küfür yemek, bazen ağır olabiliyor. Bazen saha içinde biz de bu görüntülere sebep verebiliyoruz. Orada kısasa kısas var. Benim için üzüntü vericiydi, kapandı, bitti. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Konu Fenerbahçe olduğunda menfi konuşmam, yutkunurum ve susarım. Fenerbahçe'ye küsme gibi olmaz. Fenerbahçe'yi son 10 haftada şampiyonluk yarışına soktuğumuzda da bu grup bana küfür ediyordu. Küfürde kalamam, hayatıma devam etmek zorundayım. Fenerbahçe inşallah en güzel yerlerde olur. Fenerbahçe'yi hissettik, bu değişmez. Rekabetçi bir yapım var, kazanmak odaklıyım. Fenerbahçe rakip olduğunda kazanmak için mücadele edeceğim. Bu mesleğime olan saygım" dedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler - Son Dakika
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