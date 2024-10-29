Emre Kaplan'a Saldırıya Kınama - Son Dakika
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Spor

Emre Kaplan'a Saldırıya Kınama

Emre Kaplan\'a Saldırıya Kınama

Galatasaray Başkanvekili Hatipoğlu, Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı kınadı, sorumluluk duygusu taşıdığını belirtti.

29.10.2024 01:09
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GALATASARAY Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, "Öncelikle tüm basın mensubu kardeşlerime ve Emre'ye geçmiş olsun diyorum. Hiç olmaması gereken şeyler oluyor maalesef. Bu kirli ellerin bir an önce spordan uzaklaştırılması gerekiyor" dedi.

Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi maçın ardından yumruklu saldırıya uğradı. Emre Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretine giden Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Maçın ardından olmaması gereken olayların yaşandığını söyleyen İbrahim Hatipoğlu, "Öncelikle tüm basın mensubu kardeşlerime ve Emre'ye geçmiş olsun diyorum. Hiç olmaması gereken şeyler oluyor maalesef. Bu kirli ellerin bir an önce spordan uzaklaştırılması gerekiyor. Hafta başından beri tansiyonu yükselten açıklamalarla, basın toplantısındaki söylemlerle aslında ne kadar gerginlikten yana olduklarını göstermişlerdi. Çok üzücü bir durum. Sebebi anlaşılmayacak bir şekilde basın mensubuna saldırıda bulunmak, yüzünde bir darbe ile dikiş atılacak bir seviyeye getirmek çok üzücü. Ben bu olayı yapanları, sebep olanları şiddetle kınıyorum. Tüm basın mensuplarına da geçmiş olsun diyorum" sözlerini sarf etti.

'KENDİMİZİ SORUMLU HİSSEDİYORUZ'

İbrahim Hatipoğlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Olay bizim stadyumumuzda gerçekleştiği için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ama esas bu olayın takipçisi siz basın mensupları olmalısınız. Sadece spor basını değil tüm basın kamuoyu bu olayı şiddetle kınamalı. Beşiktaşlı yöneticiler ile görüşmemiz olmadı. Gönül isterdi ki onlardan birilerinin de burada samimiyetle geçmiş olsun dileklerini iletmelerini beklerdim."

'ŞAHSIN KİM OLDUĞU ÇOK NET'

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin gerekli cezayı alması gerektiğini aktaran Hatipoğlu, "Şahsın kim olduğu çok net. Bence emniyet gerekli işlemleri yapacaktır. Bir an önce bu saldırıyı yapan kişilerin yargının önüne çıkarılması ve gerekli cezayı alması hepimizi rahatlatacaktır"

'SANKİ BAŞKA BİR MAÇI İZLEMİŞ GİBİ ANLATTILAR'

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın maçın ardından yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Hatipoğlu, "Sanki başka bir maçı izlemiş gibi anlattılar. Galatasaray kendi sahasında iyi bir oyunla kazandı. Tebrik etmeleri gereken bir maçtan sonra böyle açıklamaları yadırgadığımızı söylemek istiyorum. Hakem iki taraf için de kötüydü. Bizim de penaltımız verilmedi. Bu maçı hakeme bağlamak ne kadar doğru? O da onların takdirine kalmış. Böyle bir saldırıda bulunmak aslında buraya ne kadar gergin geldiklerini ve ne kadar hoş görüden uzak olduklarını gösteriyordu. Tıpkı hafta başından beri Yunus'un paylaşımıyla başlayan açıklamalarında olduğu gibi" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA

İbrahim Hatipoğlu, Emre Kaplan, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Kaplan'a Saldırıya Kınama - Son Dakika

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