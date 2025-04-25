Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK deplasmanına konuk olacak olan Samsunspor'da taraftarlar, antrenman sırasında tesisi ziyaret etti. Ziyaret sırasında taraftarlar, oyuncularla konuşarak takıma motivasyon vermeye çalıştı.
O anlarda dikkat çeken bir olay yaşandı. Konuşmada futbolculara ifade edilen 'Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah'la kendi arasındadır' sözlerinden sonra kırmızı-beyazlı ekibin sol kanatı Emre Kılınç, arkasını dönerek antrenman sahasını terk etti.
Emre Kılınç'ın takımından ayrılarak kenara geldiği anlar kameralara yansıdı. Kılınç'ın bu hareketi, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Son Dakika › Spor › Emre Kılınç, taraftarın sözleri sonrası antrenmanı terk etti - Son Dakika
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