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Emre Kocadağ: "Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var" - Son Dakika

Emre Kocadağ: "Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var"

06.11.2021 22:49

- Emre Kocadağ: "Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var" Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maç içerisinde tartışılan pozisyonlar ve hakem kararlarıyla ilgili, "Bir gün ismi hakem, bir gün başka bir şey oluyor, Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var, organize ekip var.

- Emre Kocadağ: " Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var"

İSTANBUL - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maç içerisinde tartışılan pozisyonlar ve hakem kararlarıyla ilgili, "Bir gün ismi hakem, bir gün başka bir şey oluyor, Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var, organize ekip var. Biz milli arayı iyi değerlendirip bunların üstesinden geleceğiz" dedi.

Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade eden Kocadağ, "Bugün Trabzonspor'u burada mağlup etmek istiyorduk, olmadı. Milli araya biraz daha morali bozuk şekilde gidiyoruz. Sene başından beri herkesin malum olduğu gibi sakatlıklar, eksik oyuncular, bir türlü beraberce takım olarak gerçekten oynamayı beceremedik. Bu milli ara bize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Biz iyi günde çıkıp konuşuyoruz, böyle kötü günlerde geride kaldığımız günlerde de bu sorumluluğu almamız lazım. Taraftarlar bizden, takımdan daha iyisini bekliyor, haklılar. Biz de hocamıza güveniyoruz, teknik ekibe ve oyunculara güveniyoruz, iyi bir takım var. Kötü oynayarak kaybetmiyoruz. Bu takımı inşallah milli arada toparlayıp yeniden 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceğine inanıyoruz. Geçen sene 8-10 puan geriye düştük, 1 gol farkla şampiyon olduk. Lig uzun bir maraton. Beşiktaş takımı ve bu oyuncular yeniden performans gösterecek kabiliyette ve inançtalar. Bizde o inançtayız. Taraftarımız, camiamız inanmaya devam etsin bize ve oyunculara, hocamıza destek olsunlar. Beşiktaş bunları atlatacaktır. Kaybedecek bir şey yok şuan lige yeniden tutunacağız. Trabzonspor ile puan farkımız var, diğer kulüplerle aynı puanlardayız. İnşallah toparlayacağız" dedi.

"Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var"

Penaltı pozisyonları ve tribünlerin bu duruma tepki göstermesiyle ilgili soruya cevap veren Emre Kocadağ, "Pozisyonlar var, penaltı pozisyonları var. Hakemlerle alakalı şunu söylemek istiyorum. 8 yıldır yöneticiyim. Ben futbolun, futbol takımından sorumlu olarak birçok sene içerisinde oldum. Biz hakemlerin sene başından beri geldiğimiz noktada, vücut dillerinde ne yapmak istedikleri, hakem olarak adlandırmayalım, hakem MHK TFF isim değişiyor ama bir şekilde Beşiktaş'ın önünün kesmek için bir şeyler yapılıyor, bunları anlıyoruz. Bizimde iyi oyunu daha fazla oynamamız lazım. Bu bir bahane olmayacak. Hakemlerde bir şekilde kendilerini geliştirecekler. Ama bu hakemlerle yapacak bir şey yok. Bunu artık kabullenmek durumundayız, elimizdeki malzeme bu. Bir gün ismi hakem, bir gün başka bir şey oluyor, Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var, organize ekip var. Biz milli arayı iyi değerlendirip bunların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ: Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var
Emre Kocadağ: Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var
Emre Kocadağ: Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var
Emre Kocadağ: Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var

Emre Kocadağ, Trabzonspor, Beşiktaş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Kocadağ: 'Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Emre Kocadağ: "Beşiktaş'a karşı organize bir karşılık var" - Son Dakika
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