Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım - Son Dakika
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Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım

03.07.2022 19:38

Fenerbahçe'nin bu sezonki üçüncü transferi Emre Mor, yaptığı açıklamada yeni takım arkadaşı Arda Güler'i kendisine benzettiğini ifade ederek, "Onu tanıdıkça ona yardımcı olmaya çalışacağım. Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla kariyer sezonunu yaşayan Emre Mor, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yetenekli futbolcu, kamp süreci ve Arda Güler'e ilişkin konuştu.

"YAPTIĞIM YANLIŞLARI ONA ANLATACAĞIM"

Arda Güler'i kendisine benzettiğini söyleyen Emre Mor, "Takımla çok fazla antrenman yapamadım ancak geçen sezondan oyuncuları tanıyorum. Arda Güler'i biraz kendime benzetiyorum. Onu tanıdıkça ona yardımcı olmaya çalışacağım. Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Emre Mor'un açıklamaları şöyle:

"PLANA SADIK KALDIM VE FENERBAHÇE'YE GELDİM"

Buraya geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezonun başında belirlediğim plana sadık kaldım ve Fenerbahçe'ye geldim. Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bu şekilde devam edip bir sonraki seviyeye ulaşmak istiyorum.

"KIEV MAÇINA KADAR İYİ HAZIRLANMAK İSTİYORUZ"

Birkaç gün önce geldim ancak çok sıkı çalıştığımızı söyleyebilirim. Kamp oldukça iyi gidiyor. Sonradan gelip idman temposuna alışmak benim için zor oluyor. Önümüzdeki hazırlık maçına hazırlanıyoruz. Kiev maçına kadar iyi hazırlanmak istiyoruz

"MİLLİ TAKIM'I ÇOK ÖZLEDİM"

İlk profesyonel olduğumda sahip olduğum kalitenin beni en üst seviyeye çıkaracağını düşünüyordum ancak mental olarak iyi hazırlanmadığınızda bu gerçekleşmiyor. Geçen sezon en iyi performansımı vermeye odaklandım ve Karagümrük'te oynamış olmak benim için bir şanstı. Mental olarak kendimi daha olgun hissediyorum. Milli Takım'ı çok özlediğimi söyleyebilirim.

"VOLKAN DEMİREL'İN PERFORMANSIMDA BÜYÜK ETKİSİ OLDU"

Geçtiğimiz sezonki başarımda Karagümrük'teki herkesin katkısı vardı. Fit durumda değildim. Volkan Demirel ile aramızda çok iyi bir ilişki oluştu. Sürekli benimle konuşuyordu. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Performansımda büyük etkisi oldu. Volkan Hoca bir seferinde; benim zor oyuncu olduğumu duyduğunu ancak tanışınca fikrinin değiştiğini söyledi. O, benim futbolumu istediğim gibi oynamamı sağladı ve bunu yaparken de 'Sen iyi oyuncusun' gibi cümleler kurmadı.

"FUTBOLUN ZOR TARAFLARINDAN BİRİSİ DE BU"

Fenerbahçe gibi bir kulüpte rekabet olması çok normal. Kimse size kırmızı halı sunmaz. Ancak önümüzde çok fazla maç olduğunu ve herkesin şans bulacağını düşünüyorum. Ben her zaman rekabete hazırım. Futbolun zor taraflarından birisi de bu. Büyük kulüplerde her zaman baskı olur. Daha iyi olmak için her zaman sıkı çalışıyoruz ancak sadece kalite ile başarılı olamazsınız. Mental olarak da hazır olmalıyız. Türkiye'de her takım birbirini yenebiliyor."

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Son Dakika Spor Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım - Son Dakika
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