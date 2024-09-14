Emre Mor Eyüpspor'a Kiralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Emre Mor Eyüpspor'a Kiralandı

Emre Mor Eyüpspor\'a Kiralandı

Eyüpspor, Fenerbahçe'den Emre Mor'u sezon sonuna dek kiralık olarak transfer etti.

14.09.2024 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, Fenerbahçe'den 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'u sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yaz transfer döneminin son dakikalarında Fenerbahçe'den Emre Mor ile kadrosunu güçlendirdi. Eflatun-sarılılar, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Öncellikle Emre Mor transferinin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Fenerbahçe Kulubü'ne ve Sayın Ali Koç'a teşekkür ediyoruz. Emre Mor çok genç yaşta A Milli Takım seviyelerini yakalamış, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda forma giymiş önemli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon istediği performansı yakalayamadığını düşünüyor. Biz kendisine burada yeni bir sayfa açma fırsatı verdik. Kendisi de buraya son derece özverili, heyecanlı ve enerjisi yüksek bir şekilde geldi. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Eyüpspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Emre Mor ise "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yeni bir sayfa açtım. Eyüpspor için en iyisini yapmaya çalışacağım. Bana tekrardan kendimi kanıtlama fırsatı verdiği için Eyüpspor Kulübü'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Emre Mor, Eyüpspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Mor Eyüpspor'a Kiralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:59:34. #1.13#
SON DAKİKA: Emre Mor Eyüpspor'a Kiralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement