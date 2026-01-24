Emre Mor\'un sözleşmesi feshedildi iddialarına menajerinden yanıt

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon hiç forma şansı bulamayan Emre Mor ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Emre Mor ile olan sözleşmesini feshedildiği iddia edilmişti, oyuncu cephesinden bu iddialara yanıt geldi.
28 yaşındaki futbolcunun menajeri Nima Modyr, sözleşme fesih haberlerini yalanladı. Sports Digitale'ye konuşan Modyr, "Emre Mor'un sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüştüğümüz kulüpler var ancak şu anda hala Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu." dedi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
