3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi mevcut yönetimle anlaşamayınca kulüpten ayrılan Emre Tangeldi kararından vazgeçerek yuvaya döndü. Altay'da imza kampanyası nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Yüksel Gürüz'ün kulüple bağlarını koparması üzerine yönetimi devralan Sinan Kanlı, genç orta saha oyuncusunu ikna etti.
İzmir temsilcisinde 16 Ağustos'ta göreve gelmesi beklenen Sinan Kanlı öncülüğündeki yönetimin, amatör lisansla oynayan 19 yaşındaki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon 2'nci Lig'de 27 müsabakada 1793 dakika oyunda kalan Emre'nin 80 bin TL'lik yetiştirme bedeli ödenmemesi nedeniyle profesyonel yapılamadığı açıklanmıştı. Öte yandan Sinan Kanlı takımla tesislerde akşam yemeğinde bir araya geldi.
Son Dakika › Spor › Emre Tangeldi Altay'a Dönüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?