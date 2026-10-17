Emrullah Bayraktar, 10 kilometreyi 57 dakikada koşup 75-79 kategorisinde birinci oldu

Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcusu Emrullah Bayraktar, Ankara'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 10 kilometrelik parkuru 57 dakikada tamamlayarak 75-79 yaş kategorisinde şampiyon oldu.

Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü bünyesinde atletizm yapan 76 yaşındaki Emrullah Bayraktar, elde ettiği önemli başarıyla hem Körfez'in hem de Kocaeli'nin gururu oldu. Ankara'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na katılan Bayraktar, 10 kilometrelik parkuru 57 dakikada tamamladı. 75-79 yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkan sporcu, azmi ve başarısıyla gençlere örnek oldu.

Körfez'de başarısı ödüllendirildi

Emrullah Bayraktar'ın başarısı dolayısıyla düzenlenen programda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ve Körfez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çetin Malkoç da yer aldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Emrullah Bayraktar'ın ileri yaşına rağmen elde ettiği başarının büyük anlam taşıdığını belirterek, gençlere örnek olduğunu ifade etti ve kendisini kutladı. Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar da Bayraktar'ı tebrik etti. Körfez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çetin Malkoç ise başarılı sporcuya ayrıca ödül vereceklerini belirterek Bayraktar'ın başarısını takdir etti.

76 yaşında 10 kilometreyi 57 dakikada koştu

Düzenlenen programa Emrullah Bayraktar'ın antrenörü ve Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü Başkanı Binali Aslan ile kulübün bazı sporcuları da katıldı. Kulüp Başkanı Binali Aslan, ileri yaşta spor yapmanın ve yarışmalara katılmanın önemine dikkat çekerek Emrullah Bayraktar'ın başarısının herkese örnek olduğunu vurguladı. 76 yaşında 10 kilometreyi 57 dakikada koşarak şampiyon olan Emrullah Bayraktar, sporun yaş sınırı olmadığını bir kez daha gösterdi. Başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle hem kulübüne hem de Kocaeli'ye büyük gurur yaşattı.