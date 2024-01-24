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EMS Yapı Sivasspor, Antalyaspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Antalyaspor'a 2-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan EMS Yapı Sivasspor, maçı 2-1 kaybetti. Teknik direktör Bülent Uygun, basın toplantısında Antalyaspor'u tebrik etti ve zor hava şartları ve fikstür nedeniyle puan kaybettiklerini söyledi. Uygun, hakem kararlarıyla ilgili eleştirilerde bulunarak, takımın eksiklere rağmen mücadeleye devam edeceğini belirtti.

EMS Yapı Sivasspor, Antalyaspor\'a 2-1 yenildi
24.01.2024 - 22:55,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 3 puan kaybettiklerini söyledi.

Uygun, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'u tebrik ettiğini belirtti.

Antalyaspor'un güzel top oynadığına dikkati çeken Uygun, rakipleri 4 günde bir maç oynarken kendilerinin 3 günde bir maç oynadığını kaydetti.

Zor hava şartlarında 1 aydır 3 günde maç yapmanın zorluklarını yaşadıklarını aktaran Uygun, şöyle konuştu:

"Kadromuzda değişiklikler ve sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorluk çektiğimiz bir ortamda fikstürün acısını çektik. Bu işleri organize eden arkadaşlar işi bilmedikleri için onlara söylenecek söz de var ama ne söyleyeyim. Bizim ülkemizde maalesef bazı gerçekleri söyleyemiyoruz. Halil Umut Meler diye arkadaş orada ofsayt çizgiyi çekse ofsayt olup olmadığını çok iyi görürdük. En azından onunla ilgili konuşmazdık. 3,5 dakikada çizemediler. 3 puan kaybettik. Sivasspor olarak eksiklerimize rağmen başımızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, Antalyaspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika
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