EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarla son buldu. Sivasspor, maç öncesi Mersin'e gidecek.

16.02.2024 12:53
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarla son buldu.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor bugün Mersin'e gidecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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