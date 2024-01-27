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EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlarla maçın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, kampa girerek maça hazır hale geldi. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.

EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı
27.01.2024 - 16:07,
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerimizde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Kaynak: AA
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