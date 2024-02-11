Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Emre Kargın, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90+4 Azizbek Turgunboev), Caner Osmanpaşa, Poungouras, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Charisis (Dk. 70 Hakan Arslan), N'Jie (Dk. 70 Menig), Manaj (Dk. 88 Caktas)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Dk. 88 Halil İbrahim Pehlivan), Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic (Dk. 65 Muammer Sarıkaya), Zeqiri (Dk. 65 Benhur Keser-Dk. 71 Gustavo), Gaich (Dk. 65 Minchev)
Gol: Dk. 30 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 İbrahim Akdağ (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 67 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
47. dakikada Shelvey'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
57. dakikada hakem Emre Kargın, ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda topun Charisis'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Kargın, penaltıyı iptal etti.
68. dakikada Çaykur Rizespor'da üç dakika önce oyuna giren Benhur Keser'in yüzüne top çarptı. Saha içinde tedavisi yapılan Benhur Keser, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
73. dakikada defanstan atılan pasla ceza sahası içine giren Menig, kaleci Gökhan Akkan'la karşı karşıya kaldı. Menig'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
90+5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, son anda meşin yuvarlağı köşeden çeldi.
EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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Son Dakika › Spor › EMS Yapı Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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