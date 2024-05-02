EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Spor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve eğlence oyunu ile başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.