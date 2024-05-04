EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçına sakat ve cezalı oyuncularla çıkacak - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçına sakat ve cezalı oyuncularla çıkacak

EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçına sakat ve cezalı oyuncularla çıkacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Sivas ekibinde orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunma oyuncusu Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunurken, 4 oyuncu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu durumda kaleci Ali Şaşal Vural, savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Achillas Poungouras ile orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, Galatasaray maçında kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

04.05.2024 10:39
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı.

Puan cetvelinde 9. sırada bulunan Sivas temsilcisi, Galatasaray maçından puan ya da puanlar alarak Avrupa kupası hedefini sürdürmeyi planlıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivas ekibinde Galatasaray maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural, savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Achillas Poungouras ile orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçına sakat ve cezalı oyuncularla çıkacak - Son Dakika

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