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EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girdi. Maç saatini beklemeye başlayan Sivasspor, başkan ve başkan vekili tarafından takip edildi. Karşılaşma yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı
20.01.2024 - 14:51,
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile başkan vekili Bahattin Eken de takip etti.

EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

Kaynak: AA
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