EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor deplasmanında - Son Dakika
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Spor

EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor deplasmanında

EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor deplasmanında

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçta sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Burak Kapacak forma giyemeyecek. İbrahim Akdağ ve Achillas Poungouras ise cezaları nedeniyle maçta yer alamayacak. Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa ve Bartuğ Elmaz ise kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

16.05.2024 11:02
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte İstanbulspor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisinde İbrahim Akdağ kırmızı kart, Achillas Poungouras ise sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta görev alamayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra Caner Osmanpaşa ile Bartuğ Elmaz, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 38. haftasındaki Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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