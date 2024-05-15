EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sivasspor, yarın yapacağı son idmanla birlikte İstanbul'a gidecek ve 17 Mayıs Cuma günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak.

15.05.2024 16:28
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları ve dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

İstanbulspor ile EMS Yapı Sivasspor, 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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