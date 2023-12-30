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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor, antrenmanlarını sürdürerek maça hazırlanıyor.

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
30.12.2023 - 16:30,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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