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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Futbolcuların 5 gün izin sonrası toplandığı antrenmanda, pas ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı
29.12.2023 - 21:33,
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Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 5 gün izin yapan futbolcular, bugün Sivas'ta kulüp tesislerinde toplandı.

Antrenmanda, 5'e 2 pas çalışması ile dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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