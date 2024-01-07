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EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Arif Kocaman (kendi kalesine) ve Bahoken (Mondihome Kayserispor) ile Manaj (EMS Yapı Sivasspor) gol attı.

EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor\'u 3-1 yendi
07.01.2024 - 15:41,
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Stat: RHG EnerTürk Enerji?

Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 90+9 Talha Sarıarslan), Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Bahoken, Morte (Dk. 80 Ramazan Civelek), Cardoso, Thiam

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saiz (Dk. 65 Emre Gökay Dk. 90+5 Keita), Barrow (Dk. 90+5 Camara), Koita (Dk. 65 Kvet), Manaj

Goller: Dk. 24 Arif Kocaman (kendi kalesine), Dk.90+3 (Penaltıdan) ve Dk. 90+8 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 42 Bahoken (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Appindangoye, Dk. 73 Kvet, Dk. 90+6 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 28 Gökhan Sazdağı, Dk. 63 Bahoken, Dk. 90+4 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+5 Attamah) (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yendi.

61. dakikada Bahoken'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Karimi'nin sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

84. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada altı pas üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

89. dakikada ceza sahası içerisinde Attamah'ın müdahalesiyle Manaj yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi penaltıya hükmetti.

90+3 dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Manaj meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-2

9+8. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Kontra atakta ceza sahasına giren Kvet'in pasında altı pas üzerinde topla buluşan Manaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

Karşılaşma, konuk ekip Sivasspor'un 3-1 galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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