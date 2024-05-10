EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, çeşitli çalışmalarla idmanı tamamladı. Yarın yapılacak antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek olan takımlar, 12 Mayıs Pazar günü BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

10.05.2024 18:41
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 6'ya 3 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çıkış koşuları, taktik maç ve orta şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

EMS Yapı Sivasspor ile RAMS Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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