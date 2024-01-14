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EMS Yapı Sivasspor, Samsunspor maçında istedikleri oyunu oynayamadı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Samsunspor maçında istedikleri oyunu oynayamadı

EMS Yapı Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olduklarını ve istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Uygun, maç öncesinde yaşanan sakatlıklar ve Afrika Kupası'na giden futbolcuların eksikliğinin etkili olduğunu belirtti. Rakip takımın iyi mücadele ettiğini vurgulayan Uygun, Samsunspor'u tebrik etti.

EMS Yapı Sivasspor, Samsunspor maçında istedikleri oyunu oynayamadı
14.01.2024 - 18:45,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'u tebrik etti.

Üç günde bir maç yaparak yollarına devam etmeye çalıştıklarını aktaran Uygun, "Tabii malum 12 günde 3'üncü maçı yapıyorsunuz. Yani 2 gün dinleniyorsunuz. Üçüncü gün maça çıkıyorsunuz. Bununla beraber Afrika Kupası var. Oraya giden futbolcular var, 3 sakat futbolcu var. Maçtan önce ayrılmak isteyip de giden futbolcular, 3 de maça çıkarken sakatlanan futbolcu, 2 de Kovid-19 olan var, oldu da bitti maşallah." diye konuştu.

Bülent Uygun, rakibin iyi mücadele ettiğini kaydederek, "Biz istediğimiz oyunu oynayamadık. Çok eksiğimiz vardı. Ligde 17, 18 haftadır oynamayan birçok futbolcu kardeşimi sahaya sürdük. Ama bugün Samsun'u tebrik ediyorum. Gayet güzel mücadele etti, kazanmasını bildi. Onları tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, Samsunspor maçında istedikleri oyunu oynayamadı - Son Dakika
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