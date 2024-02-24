EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve hakem Burak Pakkan yönetecek. Sivasspor, ligde 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 34 puan topladı. Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

24.02.2024 12:55
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 34 puan topladı.

Sivasspor'da defansta görev yapan Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA

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