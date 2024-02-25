EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor\'u 4-1 yenerek mutlu

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EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahalarında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karagöl, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı futbolculara, teknik heyete ve taraftarlara teşekkür etti.

Güzel bir maç olduğunu belirten Karagöl, "Çok mutluyuz, bu sezon 4 gollü bir maçı ilk defa yaşadık. Onun için de bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligin üst sıralarını hedeflediğini vurgulayan Karagöl, "Yeni transferlerimiz bugün çok daha iyi bir performans sergilediler. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Hedefimiz Avrupa"

Karagöl, ligin 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile zor bir maça çıkacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa ligde üzerimizde 5'inci sırada, üst sıralar için çok önemli bir maç. İnşallah yarın itibariyle Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacağız. Önümüzdeki haftada Kasımpaşa maçında Sivaslı hemşehrilerimizi de stadyuma bekliyoruz. Onlar varsa biz daha güçlü oluyoruz. Önümüzdeki hafta 3 puanla dönersek, bundan sonraki hedefimiz Avrupa olacak. İlerleyen günlerde bunun hesabını yaparak, önümüzdeki sezonun kadrosunu buna göre ayarlayacağız."

"Rey Manaj'a ciddi teklifler var"

Golcü oyuncu Rey Manaj'a transfer tekliflerinin olduğuna dikkati çeken Karagöl, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman bizi sıkıntıya sokmadı, Sivas'a geldiği günden beri hep çok uyumlu. Transfer sürecinde beraber güzel şeyler yapacağımızı söylemiştik. O sözünü tutuyor, biz de sözümüzü tutuyoruz. Rey Manaj'a çok ciddi teklifler var. Gerek Suudi Arabistan'dan, Dubai'den, Rusya'dan, Avrupa'dan birçok kulüpten teklifler var. Ama bizim şu an için hedefimiz ligi iyi bir yerde bitirmek. Bizim felsefemiz Anadolu'nun en yüksek bonservis bedeliyle oyuncu satmak demiştik. İnşallah bunu da başaracağız. Çünkü bizim bütçemiz kısıtlı bir bütçe, kendi yağında kavrulan bir kulübüz. Sıralamada en aşağıdan 2. bütçeye sahip olan bir kulübüz. Haliyle gelirlerimiz belli, destekler belli. Kıt kanaat bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı da bu şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Burada bir aile havası ve çok güzel bir uyum yakaladık."

Karagöl, karşılaşmada sakatlanan futbolcuları Bartuğ Elmaz'ın sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, oyuncunun omuzunda bir sakatlık olduğunu ifade etti.