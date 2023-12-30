 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
EMS Yapı Sivasspor, Teknik Direktör Servet Çetin ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

EMS Yapı Sivasspor, Teknik Direktör Servet Çetin ile Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Çetin'e kulüp tarafından teşekkür edilen açıklamada, Sivasspor'da futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Çetin'in büyük hizmetlere imza attığı belirtildi. Servet Çetin'in Sivasspor'daki performansı ise 19 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet şeklinde gerçekleşti.

EMS Yapı Sivasspor, Teknik Direktör Servet Çetin ile Yollarını Ayırdı
30.12.2023 - 19:13,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığı belirtildi.

Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"1 sezon futbolcu, 4 sezon yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığı Sivasspor'da büyük hizmetlere imza atan Servet Çetin, kişiliği ile herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanarak kulübümüzde önemli izler bırakmıştır. EMS Yapı Sivasspor çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Servet Çetin'e teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."

Servet Çetin'in Sivasspor karnesi

Teknik direktör Servet Çetin, sezon başında göreve geldiği Sivasspor'da 17'si Süper Lig ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı.

Çetin, kırmızı-beyazlı ekiple ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktör Servet Çetin, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Sivasspor'un başında çıktığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Servet Çetin, Sivasspor, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Teknik Direktör Servet Çetin ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika


19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
17:04 Konya'da boşandığı eşi ve kızını öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 20:03:03. #1.13#
SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, Teknik Direktör Servet Çetin ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement