EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Ziya Erdal, İbrahim Akdağ, Charisis, Turgunboev, N'Jie, Manaj
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
4. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada caza sahası içinde topla buluşan Turgunboev'in aşırtma vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
37. dakikada Camara orta sahada kazandığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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