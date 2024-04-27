EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda Turgunboev'in aşırtma vuruşu auta çıkarken, Camara'nın şutu ise auta gitti.

27.04.2024 16:59
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Ziya Erdal, İbrahim Akdağ, Charisis, Turgunboev, N'Jie, Manaj

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

4. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada caza sahası içinde topla buluşan Turgunboev'in aşırtma vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Camara orta sahada kazandığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı - Son Dakika
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