EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor\'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Sivasspor, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken rakip fileleri 5 kez havalandırdı ve kalesinde 2 gol gördü. Sivasspor, ligin 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

28.04.2024 09:47
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dün TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

Ligde son olarak 30. haftada deplasmanda Yukatel Adanaspor'a 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sivas temsilcisi, 31. haftada evinde VavaCars Fatih Karagümrük maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini başlattı.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, 33. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 34. haftasında ise evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sivasspor, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisi yakaladığı 4 haftalık süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü.

Sivasspor, ligin 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
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