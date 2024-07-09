EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Uros Radakovic: 'Avrupa hedefimiz var' - Son Dakika
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Spor

EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Uros Radakovic: 'Avrupa hedefimiz var'

EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Uros Radakovic, yeni sezonda başarılı olarak Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi. Radakovic, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kolay bir adaptasyon dönemi geçirdiğini aktardı. Takımda tanıdığı arkadaşlarının olduğunu belirten 30 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu, 'Diğer arkadaşlarım da beni içtenlikle kabul etti. Adaptasyonum iyi gidiyor, çalışmalarımıza da devam ediyoruz.' diye konuştu. Hedefleri olan bir takıma geldiğini vurgulayan Radakovic, 'Şu anda bir Avrupa hedefimiz var. Öncelikle adım adım hedeflerimize gitmemiz gerekiyor. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Umarım adım adım giderek hedeflerimize ulaşabiliriz.' değerlendirmesinde bulundu. Radakovic, bireysel hedeflerini anlatarak, 'Adım adım giderek takıma yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki Avrupa yolunda takım için elimden gelenin en iyisini yapıp takımımızı ve kendimi bu hedefe taşımak istiyorum.' ifadelerini kullandı. EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

09.07.2024 12:23
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Uros Radakovic, yeni sezonda başarılı olarak Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Radakovic, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kolay bir adaptasyon dönemi geçirdiğini aktardı.

Takımda tanıdığı arkadaşlarının olduğunu belirten 30 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu, "Diğer arkadaşlarım da beni içtenlikle kabul etti. Adaptasyonum iyi gidiyor, çalışmalarımıza da devam ediyoruz." diye konuştu.

Hedefleri olan bir takıma geldiğini vurgulayan Radakovic, "Şu anda bir Avrupa hedefimiz var. Öncelikle adım adım hedeflerimize gitmemiz gerekiyor. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Umarım adım adım giderek hedeflerimize ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Radakovic, bireysel hedeflerini anlatarak, "Adım adım giderek takıma yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki Avrupa yolunda takım için elimden gelenin en iyisini yapıp takımımızı ve kendimi bu hedefe taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenman

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasının ardından futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Bülent Uygun, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Uros Radakovic: 'Avrupa hedefimiz var' - Son Dakika

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