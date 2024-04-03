EMS Yapı Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

03.04.2024 23:12
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Esat Sancaktar, Ali Tuna

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, Bartuğ Elmaz, Koita, Azizbek, Manaj

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun, Koray Günter, Veseli, Paoletti, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna

Sarı kart: Dk. 18 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

15. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Azizbek'in vuruşunda, kaleci Sirigu topu kornere çeldi.

19. dakikada Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunda, kaleci Sirigu son anda topu kurtardı.

22. dakikada Salih Dursun'un sağ kanattan yaptığı ortada Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinde güçlüklü topu kontrol etti.

26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken top Camara'nın önünde kaldı. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

31. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert vuruşunda, kaleci Sirigu topu uzaklaştırdı.

36. dakikada Emre Mor'un ara pasında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Lasagna'nın kötü vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

40. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Manaj, topun gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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