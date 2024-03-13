EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından şut çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.
Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor, 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma, pas çalışmaları ve 5'e 2 çalışmalarının ardından dayanıklılık testi yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 9 ülkeden 400'e yakın sporcu, bando eşliğinde Marina Çarşısı'ndan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Yarışlar, 17 Mart'ta ödül töreniyle sona erecek.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda pas ve 4'lü turnuva çalışması yaptı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Yukatel Adana Demirspor ile oynayacakları önemli maç öncesinde taraftarlardan destek istedi. Uygun, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu belirterek, takımın daha iyi bir konuma gelmesi için zorlu bir maç beklediklerini söyledi. Ayrıca, Avrupa kupalarına katılma hedefleriyle ilgili konuşan Uygun, taraftarların takıma sahip çıkmasını ve tribünleri doldurmasını istedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın başarısı için taraftarların desteğinin önemine vurgu yaparak, tribünleri doldurmasını ve takıma sahip çıkmasını istedi. Uygun, Adana Demirspor maçının zorlu bir mücadele olacağını belirterek, kazanmak ve puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Sivasspor taraftarının takımla birlikte başarının geldiğini ifade eden Uygun, taraftarların tribünleri doldurmasıyla takımın gücünün arttığını ve hayal ettiklerini birlikte başaracaklarını dile getirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Union Saint-Gilloise, maçın hazırlıklarını tamamladı. Belçika ekibi, İstanbul'a gelerek Ülker Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Alexander Blessin yönetimindeki idman, düz koşu ve istasyon çalışmasıyla başladı. Ardından sarı-lacivertliler, pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa temsilcisi Turgutluspor'da futbolcular, antrenmanlara çıkmama kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Futbolcular, yönetimin ödemeleri yapmadığını ve ceza kestiğini iddia etti.
PSG'den ayrılığı ve İspanyol devi Real Madrid'e transfer olacağı haberleriyle gündemde olan Kylian Mbappe, Marsilya taraftarı olan bir kebapçıyı menüsünde ismini kullanması nedeniyle dava etme kararı aldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Pas ve pres çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi. Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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